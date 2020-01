Après des années de blocage, le Red Star et la mairie de Saint-Ouen ont enfin trouvé un terrain d’entente. Le club audonien a annoncé jeudi avoir trouvé un accord pour procéder aux travaux nécessaires à l’homologation du stade Bauer par la LFP, en cas de remontée en L2 à l’issue de la saison. « Ce travail d’homologation correspond à un besoin immédiat, indépendamment de l’avancée du projet du Nouveau Bauer qui suit son cours, est-il écrit dans le communiqué. Les délais d’instruction de la reconstruction du stade Bauer laissent la place à ces aménagements techniques temporaires pour une saison, a minima. Le projet d’aménagement proposé par le Red Star a été validé par le Maire car il présentait des garanties financières et techniques suffisantes. Le club prendra en effet à sa charge les travaux d’homologation en question. »

Le Red Star pour l’instant barragiste

Le Red Star fera ainsi poser une pelouse naturelle pour remplacer le terrain synthétique, mettra aux normes les conditions d’éclairage, aménagera les espaces protocolaires et les vestiaires, et mettre en place un système de vidéosurveillance. La capacité du stade Bauer restera fixée à 2 999 places. « Nous sommes très heureux de l’accord trouvé avec la Mairie et je remercie Monsieur le Maire, de nous accompagner dans notre développement, se réjouit Patrice Haddad, président du Red Star. C’est une étape symbolique et importante avant la reconstruction totale du stade, dans le cadre de notre feuille de route 2024. Cela ne présage en rien de l’issue sportive de la saison. Mais si celle-ci s’avère heureuse, nous aurons alors deux fois plus de raisons de célébrer l’accession en Ligue 2. » Le Red Star occupe actuellement la 3eme place de National, un point derrière Dunkerque et Pau.