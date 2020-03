RC Lens : Dix journées pour monter

Leader à la 19eme journée, le RC Lens pointe au quatrième rang du classement de Ligue 2 avant son match décalé de la 28eme journée face à Orléans, la lanterne rouge. En cas de victoire, les Nordistes remonteraient dans le bon wagon : une deuxième place provisoire synonyme d'une promotion directe. Le seul moyen de s'assurer un retour en Ligue 1 sans passer par le difficile chemin des barrages. Un véritable luxe après la désillusion de l'an passé. Mais pour y parvenir, l'équipe désormais entraînée par Franck Haise va devoir s'employer. Chaque point va compter. A dix journées de la fin, les cinq premiers se tiennent en quatre points. Les confrontations directes vont vraiment en valoir six. Pour les Sang et Or, il y en a deux : à Lorient début avril et contre Ajaccio un mois plus tard. Deux rendez-vous à ne pas manquer pour espérer voir la Ligue 1. Le derby face à un voisin valenciennois qui rêve encore de barrages sera également important. Un voisin qui considère que le RCL est dans l'obligation de monter. C'est son entraîneur, Olivier Guégan qui en a parlé à La Voix du Nord. « Lens est une grosse écurie qui doit monter. » Ca tombe bien, dans ce groupe de cinq qui peut encore croire à la montée directe, Lens est la formation la plus régulière dans le jeu : deuxième meilleure attaque et deuxième meilleure défense. Des atouts sublimés par l'apport d'un stade Bollaert-Delelis qui est prêt à donner de la voix pour les six rencontres qu'il s'apprête à accueillir avant la fin de la saison.

Un nouvel entraîneur qui apporte un second souffle

Pour bien gérer ce dernier virage, les Lensois vont pouvoir compter sur un nouvel entraîneur. L'arrivée de Franck Haise sur le banc semble avoir fait du bien. Alors que le message de Philippe Montanier ne semblait plus passer, le Normand a su donner un second souffle à une formation qui restait sur une petite victoire en sept matchs de championnat joués en 2020. Plus que de réagir, la direction du RC Lens a préféré agir en nommant l'entraîneur de la réserve à la tête du groupe professionnel. Un choix qui a déjà relancé l'équipe qui a battu le Paris FC (0-2) lundi dernier. Ce résultat, acquis grâce à un doublé de Florian Sotoca, permet à Lens de regarder toujours devant. Car durant sa mauvaise passe, aucune équipe n'a réussi à faire le trou en tête du championnat. Dans l'embouteillage des rencontres hivernales, Lorient ou Troyes ont eu autant de mal à enchaîner que les partenaires de Gaëtan Robail.

Lens est en avance sur ses temps de passage

Pour aller au bout de son objectif Ligue 1, Lens n'a pas hésité à renforcer son effectif en conséquences. Corentin Jean est notamment arrivé en prêt et a déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises. Un apport intéressant pour faire la différence dans une équipe qui n'a perdu que cinq fois en Ligue 2 depuis le mois d'août. Personne n'a fait mieux. Le symbole d'une belle solidité pour espérer retrouver l'étage supérieur. Une garantie supplémentaire par rapport aux années précédentes. Avant de jouer la 28eme journée de l'exercice 2019-2020, Lens a cinq points de plus qu'au même moment l'an passé, et sept de plus par rapport à 2016-2017, deux années où la montée a été manquée au dernier moment. De quoi avoir de l'espoir malgré le coup de moins bien du mois de février.