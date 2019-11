Philippe Montanier sanctionné après un coup de téléphone ?

La Ligue de Football Professionnelle (LFP) a décidément Philippe Montanier dans son viseur. L'entraîneur français pourrait être de nouveau sanctionné, alors qu'il vient de purger une suspension d'un match. Effectivement suspendu lors de la 14ème journée de Ligue 2, il a assisté des tribunes du Stadium de Toulouse à la victoire 2-1 du RC Lens contre Rodez. Une rencontre qui peut lui coûter cher. Pendant la rencontre, Montanier a utilisé son téléphone pour communiquer avec son staff. Des images diffusées par Canal + Sport. Selon Centre Presse Aveyron, « le délégué de la rencontre a inscrit dans son rapport du match au minimum un coup de téléphone entre le coach et son staff. »



Interrogé sur une éventuelle sanction, Philippe Montanier ne s'est pas montré très inquiet et a justifié les échanges avec son staff. « Nous n’étions pas au courant puis nous avions un problème avec Aleksandar Radovanovic et c’était important que l’on communique sur son état de santé. » Si sanction il y a, il connaîtra celle-ci dans la soirée. La commission de discipline se réunit ce mercredi à 18h pour aborder le sujet.