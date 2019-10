A 18 ans, Lamine Diaby Fadiga a réussi à faire parler de lui, mais évidemment pas comme son talent pouvait le lui permettre. L'attaquant français, décrit comme un jeune plein d'avenir, s'est retrouvé pointé du doigt ces derniers jours pour avoir dérobé une montre de luxe à son coéquipier Kasper Dolberg. Confondu par la vidéosurveillance, l'intéressé n'avait pas tardé à reconnaître son délit, et s'était excusé avant d'être licencié par l'OGC Nice. Au moment de quitter le Gym, le coupable avait tenu à donner, via son compte Instagram, quelques explications quant à son attitude déplorable. De son propre aveu, c'est l'arrivée du Danois et le nouveau projet ambitieux mené par Ineos qui lui a fait mal au moral, voyant ainsi son avenir s'obscurcir.

Mais le voilà reparti pour un nouveau défi, du côté du Paris FC, qui a officialisé sa signature dans la foulée de son départ de l'OGC Nice. La formation francilienne, qui vient également d'enrôler le vétéran Jérémy Ménez, aura sans doute besoin d'un Diaby Fadiga revanchard et désireux de faire oublier au plus vite ce triste épisode le concernant. Et pour cause, les pensionnaires de Ligue 2 sont lanterne rouge du classement au moment d'accueillir l'Estac ce vendredi soir, dans le cadre de la 10e journée du championnat. Et toujours en quête d'un premier succès cette saison...

Seulement voilà, la dernière recrue ne pourra pas apporter sa pierre à l'édifice de si tôt. En effet, Lamine Diaby Fadiga a, selon Le Parisien, écopé d'une suspension de 7 matches de la part des instances dirigeantes, la faute à un carton rouge reçu alors qu'il portait les couleurs des U19 du Gym. De nouveau, l'attaquant doit donc payer un coup de colère intervenu quelques jours avant le vol. Une manière de confirmer qu'il traversait alors bel et bien une période compliquée et était déstabilisé moralement. Les grands débuts de Diaby Fadiga sont donc reportés à la fin novembre.



Vieira sur Dolberg : "C'est un grand joueur, un buteur"