Paris FC: Ménez a signé

C’est désormais officiel. Jérémy Ménez s’est engagé jeudi pour une saison avec le Paris FC, actuel dernier de Ligue 2.

Agé de 32 ans, l’international français (24 sélections, 2 buts) arrive libre du Mexique et du Club América, où il évoluait depuis janvier 2018.

"Avec Jérémy Ménez, nous voulions renforcer le groupe qui est aujourd’hui un peu en difficulté. Il y a une belle histoire à raconter parce qu’il revient à Orly sur les anciens terrains du CFFP où il a grandi avant de rejoindre Brétigny et plus tard Sochaux. Jérémy vient donner un coup de main au Paris FC et s’engager dans le projet du club. Il sera un élément d’attractivité pour le club, mais c’est surtout sur le plan sportif qu’il aura les moyens d’apporter ses qualités à l’équipe, au club. C’est une image forte pour le Paris FC", a réagi Pierre Ferracci, le président parisien, sur le site du PFC.