Paris FC : Koziello, 6 matchs et puis s’en va ?

"Je montais en régime"

Plus vu sur un rectangle vert depuis août dernier, et un match amical entre Southampton et son équipe de Cologne, Vincent Koziello , très peu utilisé en Allemagne, a retrouvé les pelouses cet hiver avec le Paris FC, où il a été prêté pour la deuxième partie de saison . Le temps de disputer 6 rencontres, dont 5 face à des prétendants à la montée en Ligue 1 (AC Ajaccio, Le Havre, Clermont, Lens et Troyes), avant que la pandémie de coronavirus ne mette un terme à cette saison 2019-2020, que le club parisien a terminée à la 17place.



Une issue "frustrante" pour l’ancien joueur de Nice, aujourd’hui âgé de 24 ans. "Je suis venu au Paris FC pour retrouver du temps de jeu. C’est le cas, mais j’aurais aimé que cela continue. Mes débuts avec le club étaient corrects mais je peux faire beaucoup plus, apporter plus. Je montais en régime, j’étais de mieux en mieux", a-t-il confié à RMC.

Avant d’évoquer un avenir dont il "discute avec (son) père. J’appartiens à Cologne, c’est un club que j’aime énormément et il va falloir que je discute avec le directeur sportif pour voir ce qu’ils souhaitent faire." Et il se dit prêt à rester dans la capitale : "Dans la situation actuelle, je n’écarte aucune possibilité. Je me sens bien ici, avec un coach que j’apprécie donc c’est une possibilité."

Un dossier "très compliqué"



Avec Jérémy Ménez, dont l’avenir est tout autant incertain, et sous les ordres de René Girard, qu’il apprécie, l’ancien Aiglon a participé au redressement d’un club "passé tout près de la catastrophe", reconnaît le président Pierre Ferracci pour Le Parisien : "On veut surtout éviter de revivre ça. L'année a été compliquée, on a loupé notre recrutement et on l'a traîné comme un boulet. Mais on a bien corrigé le tir ensuite à partir de janvier. Sur la 2e partie avant l'arrêt, on était 8e."

Et si le Paris FC, qui se veut ambitieux, souhaiterait obtenir un nouveau prêt du milieu de terrain, sous contrat avec le club du deuxième échelon allemand jusqu’en 2022, le dossier s'annonce "très compliqué" selon le quotidien francilien.