Orléans bientôt partenaire du PSG ?

Le PSG serait en quête d’un club partenaire pour y envoyer ses pépites afin qu’elles s’aguerrissent à l’échelon inférieur. Des discussions auraient été menées en ce sens avec Orléans, pensionnaire de Ligue 2 dont le président, Philippe Boutron, fait cet aveu à France Football.

"On a longuement discuté avec Luis Fernandez (responsable du centre de formation parisien écarté par Antero Henrique à l’automne dernier). Ça nous intéresse beaucoup, eux aussi. Les deux clubs seraient gagnants. Le PSG pourrait tester et suivre ses jeunes joueurs en Ligue 2 dans un club très proche géographiquement. Et l'USO pourrait améliorer son effectif avec le prêt de joueurs de qualité."