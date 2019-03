Nancy n'est plus relégable, Brest en échec

"On n’était pas venus ici seulement pour défendre, mais pour faire un résultat." Et quel résultat pour Alain Perrin et ses joueurs de l'AS Nancy Lorraine qui, au coeur d'une saison galère, enregistrent ce vendredi, dans le cadre de la 27e journée de Ligue 2, une victoire essentielle et spectaculaire (0-4) à Bonal, face à Sochaux, dans le choc de bas de tableau entre ex-pensionnaires de l'élite. Un match longtemps équilibré, mais qui va basculer sur un scénario improbable et même assez fou avec, derrière ce carton rouge sochalien peu après l'heure de jeu, pas moins de 4 buts inscrits par les visiteurs en... 7'45" chrono ! Dans un stade forcément sous le choc.

Mais surtout avec des conséquences directes au classement, puisque pour la première fois de la saison, Nancy s'extirpe de la zone rouge et abandonne aux Sochaliens la place de barragiste devant un duo de relégables toujours composé du Red Star, une lanterne rouge, qui permet à Grenoble de renouer, après 9 matches sans victoire avec le succès (2-0) sur un doublé de son capitaine Florian Sotoca, et de Béziers, récompensé d'un bon nul à Niort (0-0).

En haut de tableau, c'est Brest qui est tenu en échec à Châteauroux (2-2), mais revient provisoirement à 2 points du leader messin en déplacement lundi au Havre (20h45). Samedi, Lorient reçoit Orléans (14h45) et l'affiche entre Paris FC et Lens aura lieu dimanche (15h).