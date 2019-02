Metz repasse seul en tête

Le match de clôture de la 25e journée de Ligue 2 a été particulièrement haché ce lundi soir, sur la pelouse du stade Saint-Symphorien. A domicile, le FC Metz est néanmoins parvenu à prendre l'ascendant (1-0) sur Béziers, candidat au maintien qui n'a plus gagné le moindre match depuis le début du mois de novembre dernier.

Si Opa Nguette (51e) et Ibrahima Savane (81e) ont été exclus, c'est Ibrahima Niane qui a inscrit le seul but de la rencontre (60e), permettant aux Mosellans de reprendre seuls la tête du classement, avec trois longueurs d'avance sur le Stade Brestois, et surtout de mettre fin à une série de deux rencontres de rang sans succès pour les Grenats.