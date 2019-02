Metz, Brest et Lorient engrangent

Les trois premiers de Ligue 2 ont tous gagné vendredi soir, lors du début de la 26e journée.

Le leader messin s’est imposé 2-0 contre le Paris FC (4e), grâce à un doublé d’Habib Diallo (19e s.p. et 57e), deuxième meilleur réalisateur de l’antichambre de l’élite (17 buts). Le meilleur buteur de L2, Gaëtan Charbonnier, a lui inscrit, sur penalty (64e), son 19e but de la saison pour le dauphin brestois, vainqueur de Grenoble (3-1).

Troisième, à sept points de Metz et quatre de Brest, Lorient a signé une cinquième victoire consécutive sur la pelouse de Clermont (0-1), grâce au 11e but de Pierre-Yves Hamel, également sur penalty (72e), et à l’arrêt du jeune gardien Illan Meslier (18 ans), qui a détourné le coup de pied de réparation de Manuel Perez dans le temps additionnel.

Troyes, vainqueur du Havre (2-1), chipe la sixième place aux Normands, et revient à trois longueurs de Lens, qui reçoit Niort lundi soir (20h45), alors qu’Orléans, tombeur de Sochaux (2-0) possède désormais le même nombre de points que le HAC.

Et si Auxerre (12e), battu 2-1, a confirmé ses difficultés en déplacement sur la pelouse de l’AC Ajaccio, en queue de classement, le Red Star, malgré son succès 1-0 contre Valenciennes (16e), reste dernier, à égalité avec Béziers, tenu en échec par le 14e, Châteauroux (1-1), et deux points derrière Nancy (18e), qui a enregistré un deuxième succès de rang face au Gazélec Ajaccio (3-1).