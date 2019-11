Marçal prend trois matchs, Slimani s’en sort bien

Islam Slimani peut s’estimer heureux. Expulsé lors de la rencontre opposant Bordeaux à Monaco, le week-end dernier, après avoir invectivé l’arbitre de la rencontre, M.Millot, l’attaquant a écopé de seulement de matchs de suspension, comme l’a annoncé la LFP, après la réunion de la Commission de Discipline, ce mercredi. Fernando Marçal, qui avait lui reçu un carton rouge direct après une vilaine forte lors de Lyon - Nice, est suspendu pour trois matchs. Tout comme Steven Moreira, fautif face à l’OM.



EXCLUSIONS

LIGUE 1 CONFORAMA

Trois matchs de suspension

Fernando MARÇAL (Olympique Lyonnais)

Steven MOREIRA (Toulouse FC)



Deux matchs de suspension

Islam SLIMANI (AS Monaco)



Un match de suspension

Patrick BURNER (OGC Nice)

Mathieu CAFARO (Stade de Reims)

Aurélien CHEDJOU (Amiens SC)



Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Conforama, Coupe de la Ligue BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 3 décembre 2019 à 0h00.

Kelvin AMIAN (Toulouse FC)

Loris BENITO SOUTO (FC Girondins de Bordeaux)

Daniel CONGRE (Montpellier Hérault SC)

DANTE (OGC Nice)

Benjamin HENRICHS (AS Monaco)

Presnel KIMPEMBE (Paris Saint-Germain)

Didier NDONG (Dijon FCO)

Aurélien TCHOUAMENI (FC Girondins de Bordeaux)

Pedro MENDES (Montpellier Hérault SC)

Zaydou YOUSSOUF (AS Saint-Etienne)



--------------

DOMINO’S LIGUE 2

Trois matchs de suspension

Christophe DIEDHIOU (FC Sochaux-Montbéliard)



Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Domino’s Ligue 2, Coupe de la Ligue BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 3 décembre 2019 à 0h00.

Yannick CAHUZAC (RC Lens)

Massadio HAIDARA (RC Lens)

Joseph LOPY (US Orléans)

Vital NSIMBA (Clermont Foot 63)

Aleksandar RADOVANOVIC (RC Lens)

Ousseynou THIOUNE (FC Sochaux-Montbéliard)