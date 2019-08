Malgré un match arrêté, Nancy arrache la victoire à 9

L’ASNL, grâce à un doublé de Vagner Dias Goncalves (9e, 90e+4) a réussi à sortir victorieux de son duel face au Mans (2-1) ce vendredi lors de la 4e journée de Ligue 2, alors qu’elle avait été réduite à 9 au cours de la seconde période. Les Manceaux enchaînent eux une 4e défaite consécutive.

Le match a également été interrompu quelques minutes par l’arbitre M. Mokhtari en raison de chants homophobes de la part des supporters nancéens, une première.

Au sommet du classement, Lorient, vainqueur à domicile de Sochaux (1-0), et Clermont, qui a prévalu à Orléans sur le même score, prennent provisoirement la tête du classement avec 10 points chacun. A l’inverse, le Paris FC n’a toujours pas gagné cette saison, surpris par Niort dans le temps additionnel (0-1). Caen ne décolle pas non plus, tenu en échec par Chambly (0-0).

Les autres résultats :

Châteauroux 0-1 Ajaccio

Grenoble 1-1 Troyes

Valenciennes 1-0 Rodez