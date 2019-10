Lorient: Pelissier tacle Meslier, parti à Leeds

Même si Lorient est leader de Ligue 2, Christophe Pelissier regrette le départ du jeune gardien Illan Meslier (19 ans), parti en prêt à Leeds car il n'allait plus être titulaire, contrairement à la saison précédente.

"À l’image de Julien Ponceau, ce sont de jeunes professionnels qui n’ont pas connu trop de difficultés dans leur début de carrière, explique le coach des Merlus dans les colonnes du Télégramme. Illan est, je pense, vite arrivé numéro 2, puis numéro 1. Il a fait de très bons débuts avant de connaître une fin de saison un peu plus délicate. Je pense qu’à son âge, il avait tout intérêt à rester ici, à travailler avec un très bon entraîneur des gardiens et avec un très bon gardien numéro 1. Pour moi, il aurait progressé. D’autant plus, que c’est la première fois que je le disais à un deuxième gardien : je lui avais donné l’assurance de jouer la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Ce que je ne fais jamais."

Pelissier aurait aimé que Meslier reste à Lorient pour gagner sa place. "Parce que pour moi, face à l’obstacle, il y a deux types d’attitude, l’affronter ou le contourner. Lui, l’a contourné. Peut-être est-ce lui qui a raison, on verra la suite de sa carrière. Mais en tant que coach, ça m’a étonné et déçu", déplore l'ancien entraîneur d'Amiens.