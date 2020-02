Lorient maintient la distance avec Lens, l'AC Ajaccio voyage toujours à merveille / Ligue 2 (J23)

Les journées de championnat défilent et Lorient se rapproche inexorablement de la montée en Ligue 1. Ce mardi, les Merlus l'ont emporté face au Mans en assurant le spectacle (4-2). Toujours leader, le FCL compte cinq points d'avance sur Lens, qui s'en est remis à un but de Corentin Jean (65eme) pour venir à bout (1-0) d'une équipe de Troyes réduite à dix suite à l'expulsion de Rominigue Kouamé (36eme). Battu pour la quatrième fois de rang, l'ESTAC (5eme) est dépassé par Clermont (4eme), qui a ramené un point d'Auxerre (0-0), et par l'AC Ajaccio (3eme), qui a fait la différence au finish chez le Paris FC (2-3). Il s'agit du huitième succès décroché par les Corses loin de leurs bases cette saison.

Niort fait encore le spectacle... mais perd



Parmi les autres rencontres de ce mardi soir, celle entre Caen et Niort a particulièrement attiré l'attention. Quatre jours après avoir concédé un nul haletant face au Paris FC (4-4), les Chamois ont une nouvelle fois vécu une partie riche en buts. Mais ils se sont inclinés (4-3), à cause notamment d'un doublé de Benjamin Jeannot (61eme, 79eme). Barragiste, le club des Deux-Sèvres conserve un point d'avance sur le PFC (19eme) et Orléans (20eme), qui a trébuché à domicile contre Rodez (1-2). Les Ruthénois (15emes) respirent un peu mieux. A l'instar de Chambly (14eme), net vainqueur à Châtreauroux (0-3). Enfin, Nancy et Sochaux n'ont pas su se départager (1-1), tout comme Valenciennes et Guingamp (0-0).