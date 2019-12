Ligue 2 : Troyes réalise une belle opération à Guingamp

Une fin de match tendue



Troisième victoire d'affilée pour l'Estac qui grimpe sur la troisième marche du podium ! Une excellente opération ! Tous au Stade de l'Aube samedi pour l'affiche de haut de tableau contre l'@ACAjaccio et le #NoelEnBleuEtBlanc pour conclure l'année en beauté ! #EAGESTAC 0-1 pic.twitter.com/razZif6Cxa

— ESTAC Troyes (@estac_officiel) December 16, 2019

Sans faire de bruit, Troyes fait son petit bout de chemin. A la fin de la 18eme journée de Ligue 2, l'ESTAC est troisième et ne pointe qu'à deux longueurs de Lens. Pour la neuvième fois de la saison, les hommes de Laurent Batlles ont gagné un match avec un but d'écart. Ce lundi, c'est Guingamp qui en a fait les frais (0-1). Après une première période assez terne, les Bretons ont pris un meilleur départ au retour des vestiaires. L'activité de Jérémy Mellot et la justesse de Lebogang Phiri ont créé des espaces dans la défense troyenne. Mais ce n'était pas assez, Yeni N'Gbakoto buttait sur Gauthier Gallon, Youssouf M'Changama ne trouvait que le poteau et Frantzdy Pierrot manquait de précision pour faire la différence.Sur une tentative lointaine, le défenseur troyen a marqué le seul but de la partie. De plus de 25 mètres, celui qui a dégouté les attaquant de l'En Avant a armé une frappe flottante qui a surpris Théo Guivarch.Un éclair dans une soirée arrosée par la pluie bretonne. Foudroyés par cette inspiration, les coéquipiers de Christophe Kerbrat n'ont plus réussi à se montrer dangereux. Mais ils n'ont jamais renoncé. Même quand ils ont été réduits à dix après un coup de sang de Felix Eboa Eboa qui a été sanctionné d'un carton rouge par Nicolas Rainville. Pour des Guingampais encore en quête de repères, la marche était trop haute. Et le jeu troyen trop juste.. Une philosophie qui permet aujourd'hui à l'ESTAC de se positionner comme un sérieux prétendant à la montée en Ligue 1. Et c'est bien ça le plus important du côté du stade de l'Aube.