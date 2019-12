Ligue 2 : Teddy Chevalier, le fou du village qui fait rêver Valenciennes

Le surnom « le fou du village » se voulait certainement péjoratif, et le joueur lui-même n'avait vraiment pas semblé l'apprécier. Finalement, Teddy Chevalier semble s'y être fait, depuis. A la base, c'est un certain Jean-Louis Leca, le gardien de but lensois, qui le lui avait donné, le 29 novembre dernier, à l'occasion d'un derby plutôt houleux, entre Valenciennes et Lens (2-0). Ce surnom est donc ensuite rapidement devenu celui du Valenciennois, au sein même de son propre club. D'ailleurs, après la rencontre contre le PFC, mi-décembre, ses coéquipiers avaient alors emprunté un drapeau à son effigie, avec inscrit justement dessus ce fameux surnom.

Chevalier, un attaquant d'une efficacité redoutable

A Valenciennes, son club depuis le 19 juillet dernier et avec qui il s'est engagé pour les trois prochaines saisons, l'attaquant de 32 ans n'en finit décidément plus de faire trembler les filets adverses. Dès le 9 août dernier, Chevalier a ouvert son compteur buts, avec le premier but des siens contre Le Mans. Parfois, le joueur a même su sortir sa formation de situations pas forcément faciles, comme lorsque, le 13 décembre dernier, il avait alors inscrit le penalty de la victoire, contre le Paris FC (1-0). Lors de la journée suivante, l'attaquant français avait ensuite frappé un très grand coup, en marquant un triplé, face au FC Lorient, pour un succès final écrasant (3-0). A mi-saison, dans cet exercice 2019-2020, le natif de Denain en est déjà à neuf réalisations, ce qui le place en quatrième position du classement des meilleurs buteurs du championnat de France de Ligue 2.

Son parcours reste particulièrement atypique

Avant de revenir dans le nord de la France, Chevalier a connu un parcours plutôt atypique. Formé justement à Valenciennes il y a de cela déjà douze ans, l'avant-centre avait ensuite choisi de quitter son club, pour prendre la direction de Gueugnon (2007-2009). Par la suite, il a connu différents pays et championnats étrangers, tels que la Belgique (Boussu Dur (2009), Zulte Waregem (2009-2012) et Courtrai (2013-2015 et 2017-2019)), les Pays-Bas (Waalwijk (2012-2013)) ou bien encore la Turquie (Çaykur Rizespor (2015-2016)). Durant ces années, cela ne l'a pas empêché de refaire un tour du côté de l'Hexagone, avec une courte pige du côté du Racing Club de Lens (2016-2017). Cette année, c'est donc Valenciennes qui s'en frotte les mains. Cinquième de Ligue 2, le VAFC semble s'être clairement donné les moyens de ses ambitions, avec un « fou du village » qui n'a pas fini de faire du bruit.