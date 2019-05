Ligue 2 : Perraud, loin de son nid l’Aiglon a éclos

« Je n’ai pas hésité une seule seconde à signer au PFC » déclarait Romain Perraud, invité de Maxi Ligue 2 en début d’année. Bien lui en a pris. Sous contrat avec l’OGC Nice, le jeune défenseur s’apprêtait à vivre une saison délicate avec les Aiglons. Lors d’une discussion avec Patrick Vieira l’été dernier, il apprenait qu’il n’entrait pas dans les plans de son coach pour la saison à venir. A quelques jours de la fin du mercato estival, le Paris FC se positionne. Une aubaine pour le latéral gauche à la recherche de temps de jeu. Il décide alors d’accepter la proposition du club parisien, en accord avec les dirigeants niçois qui consentent à le prêter dans l’espoir de le voir s’aguerrir.

Un pari qui s’est avéré payant pour les trois parties. Alors qu’il n’avait disputait que 3 matchs en Ligue Europa avec Nice (contre le Lokomotiv Moscou, le Vitesse Arnhem et Krasnodar), Perraud a donc vécu sa première véritable saison en professionnels. 30 matchs auront suffi pour faire de lui l’une des révélations de la Domino’s Ligue 2. Recruté pour pallier le départ de Thomas Delaine parti du côté de Metz, le joueur de 21 ans a fortement contribué au beau parcours du Paris FC. Ancien ailier repositionné latéral, il a mis le feu sur son côté gauche tout au long de la saison. Solide défensivement, le natif de Toulouse aime également se projeter vers l’avant. Il a ainsi pu faire valoir sa bonne patte gauche avec ses centres mais également en prenant sa chance de loin. Résultat, le voici deuxième meilleur buteur du club parisien avec 5 réalisations. Des buts, souvent somptueux, tous inscrits en dehors de la surface ! Pas étonnant donc de le voir désigné meilleur joueur de la saison selon France Football.

vidéo : tous les buts de perraud cette saison

Mais la saison n’est pas encore terminée pour le PFC et Romain Perraud. Ce soir (20h45, beIN SPORTS 1), les Franciliens accueillent le RC Lens à Charléty en prébarrages de Ligue 2. Un rendez-vous crucial lors duquel le défenseur, qui joue peut-être son dernier match sous le maillot parisien, veut briller pour rapprocher son équipe de l’élite. Régulièrement sélectionné en Equipe de France de jeunes, Perraud a aussi dans un coin de la tête l’Euro Espoirs qui se joue cet été. Un challenge de plus avant de goûter à la Ligue 1 la saison prochaine avec Nice où on devrait, cette fois-ci, lui faire confiance.