Ligue 2 : Lens-Orélans se jouera à huis clos

Lens à la recherche d'un retour en Ligue 1



Contrairement aux informations qui viennent d’être transmises, la préfecture vient de décider le huis clos pour cette rencontre de la 28ème journée entre le RC Lens et l’Us Orléans. #RCLUSO #rclens pic.twitter.com/IQPvGV2scB

— Racing club de Lens (@RCLens) March 9, 2020

Les huis clos ne s'arrêtent pas de tomber., qui connaît le même sort en raison de l'épidémie de coronavirus qui ne cesse de s'aggraver en France. La préfecture du Pas-de-Calais a décidé que le match entre le RC Lens et l’US Orélans se déroulerait à huis clos par mesure de sécurité sanitaire au stade Bollaert-Delelis, pour le compte de la 28e journée de Ligue 2.Sur le point de vue purement sportif, le RC Lens occupe la quatrième place du classement de Ligue 2 avec 50 points au compteur et lutte pour une possible montée en Ligue 1 pouvant s'appuyer sur la troisième défense la plus solide du championnat (24 buts encaissés en 27 matches).. Son opposant, Orléans, quant à lui, est dans une posture bien moins enviable étant donné que le club est actuellement lanterne rouge de Ligue 2 avec 19 points et la pire attaque (21 buts marqués en 27 matches) du championnat. Et un déficit de 9 points sur le premier non relégable, le Paris FC.