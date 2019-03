Ligue 2: La belle opération du Paris FC

Le Paris FC accueillait Lens ce dimanche dans l'un des chocs de la 27e journée de Ligue 2 et la rencontre a tourné à l'avantage des Parisiens (2-0).

Julien Lopez a ouvert le score à la 40e minute, avant que Silas Wamangituka n'alourdisse la marque à l'heure de jeu (63e).

C'est une excellente opération pour le Paris FC, qui passe devant son adversaire du jour au classement et se retrouve 4e. Les Lensois reculent au 5e rang et voient Troyes revenir à 3 points de leur 5e et dernière place de barragiste.