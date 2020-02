Ligue 2 : Furlan retrouve son grand amour

Derby forcément particulier pour Jean-Marc Furlan. En effet, l’émotion devrait être au rendez-vous lors de ce dernier match de la 26eme journée de Ligue 2. Alors que Troyes accueille Auxerre ce lundi (20h45), au Stade de l’Aube, la rencontre va permettre à Jean-Marc Furlan de faire son grand retour chez lui. Mais, après avoir passé presque neuf ans à l’ESTAC, de juillet 2004 à juin 2007 puis de juin 2010 à décembre 2015, c’est désormais dans la peau de l’entraîneur d’un des grands rivaux du club que l’ancien défenseur central retrouvera les Aubois dans un match important pour les deux formations.

Troyes, « ses plus belles années »

Interrogé sur son passé à Troyes, l’intéressé s’était montré très clair sur le sujet en septembre dernier. « J’ai passé neuf ans là-bas. A part à Libourne en Coupe de France, où on a fait des choses dont les gens se rappellent encore, on peut dire que j’ai vécu mes plus belles années à Troyes. (…) Un match particulier ? Je n’ai pas ce sentiment. Autant, j’ai ressenti quelque chose quand je suis revenu à Troyes avec Brest, c’était bizarre. Mais le temps passe, il y a eu tellement de changements au club que tu n’as plus de repères », expliquait alors Furlan.

Furlan concentré sur Auxerre

« Néanmoins, oui, il y a un sentiment particulier, mais pas aussi profond que je l’ai connu, tel que je l’ai connu. Ce qui m’anime profondément, c’est le projet à construire à Auxerre », avait-il alors rajouté. Quelques mois plus tard, le discours n’a pas changé pour le Girondin. « Quand je suis dans un club, je suis dans un club. Même mon staff a du mal à me supporter », confiait-il encore ces derniers jours en conférence de presse. Alors que Troyes (5eme, 44 points) lutte pour la montée en Ligue 1 et l’AJA (12eme, 31 points) pour son maintien, ce derby ne devrait une nouvelles fois pas manquer d'intérêt.