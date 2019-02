Lens se relance contre Béziers

Le Racing Club de Lens retrouve le sourire ! Battus à deux reprises à l'extérieur depuis le début de l'année, les Sang et Or ont validé ce lundi soir, en clôture de la 23e journée de Ligue 2, un nouveau succès à domicile après celui obtenu face à Nancy (2-1). Cette fois-ci, les Artésiens ont aisément dominé Béziers (3-0), grâce à des réalisations signées Guillaume Gillet (15e), Yannick Gomis (30e sur penalty) et Achraf Bencharki (40e).

Les Nordistes reviennent ainsi à la cinquième place du classement, à deux petites longueurs du podium et de la troisième marche occupée par les Merlus de Lorient. Pour les Biterrois en revanche, la situation reste complexe puisqu'ils restent distancés de trois unités par Valenciennes, première formation à surnager au-dessus de la zone rouge.