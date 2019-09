Lens enfonce Caen dans la crise

Lens n'aura eu besoin que d'une seule frappe cadrée pour s'imposer (2-0) face à une triste équipe caennaise, samedi lors de la 8e journée de Ligue 2.

Après un but contre son camp de Jonathan Rivierez (29e), les joueurs de Philippe Montanier ont attendu la 83e minute pour voir Simon Banza tuer le suspens à la suite d'un contre rondement mené. Du côté de Caen, l'ambiance est très tendue. Un supporter s'est infiltré sur la pelouse pour faire un doigt d'honneur à Rui Almeida. Le kop normand a également demandé la démission de la direction.

Grâce à ce succès, les Sang et Or remontent à la cinquième place du classement à égalité avec Clermont et Ajaccio. Caen reste seizième avec seulement 3 points d'avance sur Le Mans, premier relégable.