Lens a disposé de Guingamp ce samedi dans le cadre de la 2e journée de Ligue 2 (2-0).

A domicile, les Sang et Or ont fait la différence en fin de match grâce à Chouiar (83e) et Robail (88e).

Les Artésiens accrochent ainsi le bon wagon, aux commandes avec six points entre Clermont et Chambly. Les Bretons, eux, n’ont qu’un point au compteur et son 16e.