Le Paris FC lance enfin sa saison

Battu par Lens en mai dernier lors du premier barrage d’accession à la Ligue 1, le Paris FC vit un véritable cauchemar depuis le début de cette nouvelle saison de Ligue 2. Mais le club entraîné par Mecha Bazdarevic a enfin remporté son premier succès vendredi soir, en dominant Troyes lors de la 10e journée de Ligue 2 (1-0).

Romain Armand a inscrit l’unique but du match (6e), alors que Jérémy Ménez a fait ses grands débuts avec le PFC en remplaçant Jonathan Pitroipa, qui avait manqué un penalty en première période, à la 72e minute de jeu. "Je reviens à la maison, j’avais besoin de ça. Et je savais que ce n’allait pas être facile. C’est une belle victoire, mais il y a encore du chemin à parcourir. Il faut rester sérieux, solidaires, et s’aider les uns les autres", commentait ensuite l’international français (24 sélections, 2 buts).

Pas de victoire pour Dupraz

Mais sa nouvelle équipe n’a pas pour autant abandonné la place de lanterne rouge. Car Le Mans (19e) a remporté sa deuxième victoire de la saison contre Chambly (1-0). Caen (17e), pour la première de Pascal Dupraz sur le banc, n’a de son côté pu faire mieux que match nul contre Châteauroux (1-1). Dans le haut du classement, il n’y pas non plus eu de vainqueur entre le leader, Lorient, et l’AC Ajaccio (0-0), qui descend au troisième rang.

Sochaux, grâce à un triplé, assorti d’une passe décisive, d’Abdoulaye Sané face à Clermont (4-0), s’empare en effet de la place de dauphin des Merlus. Guingamp, nouveau 7e, domine largement Rodez (4-1), et revient à une longueur du Top 5, à égalité de points avec Nancy (8e), tombeur de Niort (2-1), Clermont et Valenciennes (10e), battu 2-0 sur sa pelouse par Grenoble (11e).