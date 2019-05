Le Paris FC et Lens s’affronteront en playoffs

Respectivement 3e et 4e de Ligue 2 avant la dernière journée, vendredi, le Paris FC et le RC Lens ont tous deux gagné et se retrouveront donc en playoffs, dès mardi prochain, à Charléty. Le vainqueur ira au Stade de l’Aube pour affronter Troyes, vendredi prochain. On connaîtra alors l’adversaire du 18e de la Ligue 1 en barrages.

Les hommes de Mécha Bazdarevic ont dominé le Gazélec (1-0), qui tombe en 18e position et affrontera Le Mans en barrages. Les Sang et Or, eux, ont largement dominé Orléans (5-2), à Bollaert-Delelis, grâce notamment à un triplé de Yannick Gomis (19e, 45e+2 sp, 52e). Le Lorient de Mickaël Landreau, de son côté, s’est imposé au Havre (2-3) mais finit 6e avec une moins bonne différence de buts que les Lensois.

A noter que le champion Metz a battu son dauphin brestois (1-0) grâce au 26e but d’Habib Diallo.