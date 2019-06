Le Mans: Deux ans de plus pour Déziré

Au lendemain de la victoire du Mans sur la pelouse du Gazélec Ajaccio lors du barrage retour (0-2), au terme d’un match au scénario incroyable, le président sarthois a annoncé lundi, sur l’antenne de France Bleu Maine, la prolongation de deux ans de l’entraîneur Richard Déziré.

"Au-delà des résultats, il y a la façon dont Richard fait jouer l'équipe. On a un stade de 25 000 places à remplir. On a vu lors des barrages que lorsque le stade est plein ou presque, c'est extraordinaire", a déclaré Thierry Gomez, qui a par ailleurs évoqué un budget compris entre 10 et 12 millions d'euros pour le retour des Manceaux en Ligue 2, après six ans d’absence.