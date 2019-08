Le Havre s'empare de la tête

Le Havre, vainqueur 3-0 à Caen vendredi, prend les devants en Ligue 2 après les premiers matches de la sixième journée. Tino Kadewere a inscrit son huitième but de la saison. Valenciennes, qui a battu Clermont (1-0), est troisième à un point du HAC. Niort s'est imposé à Orléans (0-1) et grimpe à la cinquième place, à trois points du leader. Troyes, sixième, suit à une longueur après son succès à Châteauroux (0-1). Le Mans quitte la lanterne rouge et même la zone des relégables, en débloquant enfin son compteur avec une victoire contre Sochaux (2-0). Auxerre a dominé Ajaccio (3-1), Nancy et Rodez se sont séparés dos à dos (1-1).