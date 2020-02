Le Havre et Caen dos à dos, Troyes se reprend / Ligue 2 (J24)

Troyes va mieux. Après un début d'année 2020 délicat, l'ESTAC a repris sa marche en avant en s'imposant contre Châteauroux ce vendredi soir (2-0). Le Sud-Coréen Suk, de retour au bercail cet hiver en provenance de Reims, a marqué les premier but des Aubois (12eme), suivi par Sacko (37eme). Toujours en haut de tableau, Le Havre a en revanche dû se contenter d'un score de parité dans le derby de Normandie contre Caen. Le HAC avait débloqué la situation sur penalty par Thiaré (33eme, s.p.), mais Oniangué a égalisé en toute fin de match (89eme). Auxerre surprend Ajaccio, bonne opération pour Clermont

Auxerre et Sochaux se sont donnés un peu d'air en disposant respectivement de l'AC Ajaccio (2-3) et du Mans (1-0). Le Paris FC a également réalisé une bonne opération en domptant Chambly (1-2) grâce à un nouveau but de Jérémy Ménez. Niort n'a pas tremblé contre Orléans (2-0) tandis que Rodez et Nancy se sont neutralisés (1-1). Mais le résultat probant du soir est certainement à mettre à l'actif de Clermont, qui a signé un précieux succès contre Valenciennes (3-1) dans l'une des affiches les plus indécises de la soirée. Clermont se retrouve au pied du podium après ce match plein.