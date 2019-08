Le HAC survole le derby

Le projet havrais commence vraiment bien pour Paul Le Guen. Moqué pour son retour en Ligue 2, l'ancien entraîneur de l'OL, qui a permis aussi de faire reparler du club avec les rumeurs Nasri et Ben Arfa, vient d'enchaîner sa quatrième victoire de rang, ce qui lui permet d'être leader après six journées - Lorient repassera devant en cas de succès contre Guingamp. Deux semaines après une victoire de prestige et déjà annonciatrice à Lens (1-3), les Havrais prouvent qu'ils voyagent très bien en ce mois d'août, puisqu'ils sont allés l'emporter 3-0 vendredi chez le voisin caennais, avec l'aide d'une belle troupe de supporters.

Ce derby était un nouveau test d'envergure sur la pelouse des relégués de Malherbe, qui enchaînent de leur côté un troisième match sans victoire et descendent à la 14e place. Le Havre continue aussi d'avancer avec sa pépite Tino Kadewere, qui explose après avoir été longtemps freiné par les blessures. Dans le temps additionnel, l'attaquant zimbabwéen a inscrit son huitième but en six matches. Il a tout simplement marqué à chacune de ses sorties, sa seule absence ayant coïncidé avec l'élimination en Coupe de la Ligue à Clermont.

Thiaré: "Encore trop tôt"

Jamal Thiaré, auteur du deuxième but à l'heure de jeu, affiche un grand sourire (sur beIN SPORTS): "On savait que ce serait difficile. C'était mon premier derby, tout le monde était surexcité. Ça récompense tout le travail du groupe, ce n'est que du bonus. On savait que ce deuxième but nous permettrait de gagner, ce n'était pas évident après la première période, il fallait qu'on se mettre à l'abri. On va essayer de continuer, c'est encore trop tôt pour dire qu'on va jouer les premiers rôles. Il y aura des périodes difficiles, il faudra être bien mentalement et physiquement afin de bien finir les matches."

Plutôt lucide, quand on sait l'exigence que réclame effectivement la Ligue 2 sur tous les plans. Cette exigence qu'a aussi retrouvée Le Mans, qui a fait mieux que marquer son premier point vendredi soir: trois d'un coup, avec une première victoire à domicile devant Sochaux (2-0) alors que les Sarthois avaient commencé avec cinq défaites. Le Paris FC, qui accueillera Chambly lundi en clôture, est la nouvelle lanterne rouge du championnat. L'autre club de la capitale se déplacera justement au Havre après la trêve, pour le choc des extrêmes.