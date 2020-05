La remontée immédiate, une mission impossible ?

Depuis l'annonce de la fin prématurée de la Ligue 1, Toulouse et surtout Amiens multiplient les recours pour éviter la relégation. Une démarche qui se comprend tant l'issue de la saison a été brutale et injuste. Mais le championnat qui commencera en août s'annonce encore plus difficile et périlleux. Dans une hypothétique Ligue 2 à 22, les deux relégués vont devoir se démener s'ils veulent remonter immédiatement. Un objectif bien souvent difficile à remplir.

Pour de nombreuses raisons, les clubs relégués de l'élite peinent à y revenir juste après un passage au purgatoire. Des formations historiques comme Sochaux, Auxerre ou Le Havre y végètent encore. Mais plus qu'un cimetière des ambitions perdues, la deuxième division française est un championnat dont le niveau progresse chaque année.

Entre formations ambitieuses, institutions à la relance et petits poucets qui prennent goût au monde professionnel, la Ligue 2 possède de multiple visages. Ce nouvel environnement est hostile. Et parfois, il vaut mieux y être le chasseur que le chassé. Ce championnat est difficile à apprivoiser. Et il l'est encore plus depuis que les play-offs ont été instaurés pour réduire un peu plus les chances d'accès au plus haut-niveau du football français.

L’ascenseur n'est réservé qu'à une élite

42 matchs, au minimum, vont être nécessaires à Amiens et Toulouse pour espérer retrouver la Ligue 1. Un véritable marathon pour deux formations qui n'ont pas forcément le temps de s'y préparer. Les clubs qui descendent de l'élite doivent bien souvent amorcer un nouveau cycle. Autant sur le plan sportif que structurel. Une métamorphose qui nécessite parfois plus qu'un été pour s'y adapter. La perte des meilleurs joueurs, le rajeunissement de l'effectif ou l'adaptation à un modèle économique où les revenus sont moins importants sont autant de défis à relever pour la direction des Picards et du Téfécé.

Après avoir accompli quelques miracles à la tête de leur club respectif, un nouveau défi de taille se présente à eux. Le plus grand peut-être, celui de faire partie du cercle fermé qui a pu prendre l’ascenseur rapidement. Sur les dix dernières saisons, trois clubs seulement ont réussi cet exploit. Un chiffre qui en dit long sur les difficultés rencontrées en Ligue 2 par les clubs relégués. Pire, sur la même période, deux formations ont connu la double-relégation.

Un chiffre d'autant plus surprenant que dans le même temps, ils sont 4 à avoir réussi l'exploit d'une double-montée. D'un point de vue statistiques, Dunkerque et Pau ont donc plus de chance de monter à en Ligue 1 l'été prochain que Toulouse et Amiens. On comprend mieux les recours de ces derniers maintenant...