La Ligue 2 fait son grand retour !

C'est reparti pour une nouvelle saison de Ligue 2, avec huit premières rencontres à suivre en multiplex ce vendredi soir. Comme chaque année, les prétendants à la montée sont nombreux, ce qui rend le championnat difficile à cerner. Qui de Lorient, Lens, Troyes, le Paris FC, Le Havre, Guingamp, Caen ou Auxerre fera partie du bon wagon pour rejoindre l'élite du football français ? Quelles équipes vont descendre en National ? Présentation de la nouvelle saison de la Domino's Ligue 2.

Guingamp et Caen veulent faire l'ascenseur

Guingamp et Caen sont forcément candidats. Tout juste relégués, les deux clubs veulent faire l'ascenseur pour retrouver immédiatement l'élite. Les Bretons ont ramené Patrice Lair sur le banc pour parvenir à cet objectif et le natif de Saint-Brieuc est bien décidé à prendre sa revanche, après avoir démissionné de Niort la saison dernière. Du côté de Caen, on a fait venir des joueurs expérimentés de Ligue 1 pour faire face à ce nouvel environnement. Jessy Pi, Anthony Weber et Anthony Gonçalves ont signé et Rui Almeida est arrivé sur le banc normand. De son côté, Lens va tenter de faire au moins aussi bien que la saison dernière, avec ce barrage d'accession perdu à Dijon, de manière cruelle. Avec un recrutement ambitieux (Sotoca, Michelin, Cahuzac, Robail...), les Sang et or vont tenter de retrouver l'élite, qu'ils n'ont plus fréquentée depuis la descente en 2015.

Auxerre mise sur Furlan, Le Havre sur Le Guen

Parmi les outsiders, le Paris FC et l'Estac espèrent faire aussi bien que la saison dernière, en rejoignant les barrages pour la montée. Les deux clubs se sont renforcés et espèrent une nouvelle fois être à la hauteur de l'enjeu. Une volonté que partage Lorient. Après deux ans sous les ordres de Mickaël Landreau, les Merlus sont allés chercher Christophe Pélissier en Ligue 1. L'ancien entraîneur d'Amiens sait faire monter une équipe à l'échelon supérieur. Le Havre et Auxerre ont également changé de coach en juin. Les Normands ont nommé Paul Le Guen dans un rôle de manager général à l'anglaise, mais ont perdu leur révélation, Zinédine Ferhat, parti à Nîmes. Pour les Bourguignons, c'est "all-in" sur Jean-Marc Furlan, le spécialiste de la montée, qui a refusé de continuer avec Brest en Ligue 1. Faire remonter Auxerre après 8 ans de purgatoire sera sans doute le challenge le plus dur de sa carrière.

Rodez et Chambly en stage découverte

Outre la montée, la lutte pour le maintien sera un autre grand fil rouge de la saison de Ligue 2. Parmi les trois promus (Le Mans, Chambly et Rodez), deux découvrent ce niveau, et ne vont pas débuter la saison dans leur propre stade. Les Camblisiens vont osciller entre le stade de Beauvais et celui de Charléty, à Paris, pendant que les joueurs de l'Aveyron vont jouer les six premiers matchs au Stadium de Toulouse. Un apprentissage du haut niveau qui passe aussi par là. Le combat sera rude également pour se sauver et ne pas tomber en National.