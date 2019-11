L2 (J14) : Lens redevient leader grâce à Robail

Muet depuis quatre rencontres, Gaëtan Robail commençait à trouver le temps un peu long. L’ancien pied gauche de Valenciennes, formé au PSG, a enfilé son costume de héros à Toulouse et a fait un bien fou au RC Lens face à Rodez. Grâce au doublé de son attaquant, le club nordiste s’est imposé (2-1) mais a surtout repris les commandes de la Ligue 2, au nez à la barbe de Lorient. Avec un petit point d’avance sur les Merlus, les Lensois vont pouvoir travailler en toute sérénité durant la trêve internationale et préparer au mieux le choc contre Sochaux lors de la 15eme journée.

5 défaites en 7 matchs pour Rodez

Si Robail a joué les sauveurs, c’est avant tout parce que le RCL a longtemps fait preuve d’approximation et s’est fait surprendre par Valentin Henry (22eme). Après un bon début de saison, les Ruthénois sont rentrés dans le rang et ce revers à « domicile » est le 5eme du nom lors des sept dernières journées. On ne peut pourtant pas dire que les hommes de Laurent Peyrelade aient fermé le jeu après l’ouverture du score mais le génie de Robail leur a coûté les trois points. D’abord avec un brin de réussite avec un centre-tir (28eme) puis avec un ballon parfaitement enroulé du gauche après l’heure de jeu (63eme). Le seul éclair d’une deuxième période bien terne. Mais qu’importe, en retournant dans le Nord, Lens est premier et c’est bien tout ce qui lui importe.