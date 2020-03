C'est, en fin de compte, tout sauf une surprise : afin de se conformer aux exigences de l'arrêté ministériel paru ce mardi 10 mars 2020 et visant à limiter la propagation du coronavirus, la LFP a décidé que tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 au programme jusqu'au 15 avril se dérouleraient en situation de huis clos total. Ce sera donc notamment le cas du choc entre l'OM et le PSG, prévu le 22 mars (21h00) dans un stade Orange Vélodrome qui sonnera bien creux.



Voici l'intégralité du communiqué publié par la LFP : « La LFP s’est prononcée ce jour sur la tenue des matchs de Ligue 1 Conforama à huis clos total jusqu'au 15 avril 2020. Cette décision intervient en stricte application de l'arrêté ministériel paru le 10 mars 2020. Les modalités de ces matchs à huis clos seront définies demain lors du Bureau du Conseil d’Administration de la LFP. »