Guy Roux est inquiet

Il fait partie de ces monuments du football français qui nous accompagnent depuis de longues années. À 81 ans, Guy Roux continue de mener une retraite paisible en Bourgogne. Cependant la crise sanitaire liée au Covid-19 inquiète l’ancien entraîneur d’Auxerre. « Je dois avouer que je ne fais pas le malin. Je sais qu’il y a une proportion de gens de ma catégorie qui vont prendre », a avoué le recordman du nombre de matchs pour un coach de Ligue 1 (890).

Guy Roux a senti l’épidémie arriver

Si l’ancien consultant admet « prendre l’air dans le jardin afin de se dégourdir les jambes », il ne se sent pas prêt à « tenter le diable » face au coronavirus. Il s’est aussi souvenu avoir connu une situation semblable durant sa vie. « Je savais que ça s’aggraverait énormément, a indiqué le Bourguignon auprès du journal régional. C’est à cause de mon expérience de 1957 avec la grippe asiatique, qui avait entraîné 100 000 morts en France. » Comme sur les bancs de touche, Guy Roux va faire preuve d'expérience et de prudence afin de traverser cette crise dans le calme et la sérénité.