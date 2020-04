Grbic, l'énième trouvaille de Clermont

Clermont, plus qu’installé en Ligue 2 (plus longue série de présence en cours, depuis 2007), adopte une trajectoire parfaitement rectiligne à laquelle il ne manque plus que la montée. On parle peu des Auvergnats, qui travaillent pourtant très bien en parvenant à dénicher sans cesse des talents. Robert Malm nous en énumère quelques-uns :

« Franck Honorat est parti à Saint-Etienne, Florian Ayé est en Serie A, Rémy Dugimont à Auxerre – où, normalement, on franchit un palier -, Adrien Hunou à Rennes, Ludovic Ajorque à Strasbourg, Thomas Fontaine et Julien Laporte reforment leur charnière à Clermont, le jeune gardien Rémy Descamps a été prêté deux ans par le PSG et joue désormais en D1 belge. Romain Alessandrini était là aussi, et même Sylvain Armand si on remonte encore plus… »



Tout ça pour aboutir, en 2020, sur celui qui est peut-être le plus improbable de la liste : Adrian Grbic, 23 ans et chipé en Autriche, à Altach, où il n’avait pourtant marqué que sept buts en 26 matchs la première saison, puis quatre en seize matchs l’année passée. Le voilà deuxième meilleur buteur de Ligue 2, juste derrière Tino Kadewere, avec seize unités en 23 rencontres (18 buts pour le Havrais). « Celui qui nous dit qu’il le connaissait, il ment, s’esclaffe notre consultant Ligue 2. Tu ne le vois pas beaucoup, mais il est capable de te changer la physionomie d’un match sur un coup de pied arrêté. Il te bonifie une équipe, il sait aussi distiller des coups francs et il marque beaucoup de l’extérieur de la surface… »

⚽ #FCLCF63

📊 La statosphère de @jeoffreyvol : Adrian Grbić c'est 6 buts de l'extérieur de la surface cette saison !

➡️ Seul Lionel Messi fait mieux en Europe ! #beINLIGUE2 pic.twitter.com/zleyu3bdh3

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 15, 2020



Une idole nommée CR7

Cristiano Ronaldo étant son idole, il dit s’inspirer de sa façon de tirer. C’est peut-être ce qui a poussé Clermont à lui faire confiance d’entrée de jeu… Quoi qu’il en soit, c’était à nouveau une belle inspiration avec ce doublé dès son premier match fin juillet, contre Châteauroux (3-0). Sans surprise, la Ligue 1 pointe le bout de son nez. « Il y a un nombre incroyable de supporters de l’OM qui m’écrivent sur Instagram pour me demander de venir », confie-t-il ainsi pour le média autrichien HITC.



Nantes et Saint-Etienne sont aussi évoqués. « Un de ces deux clubs d’abord, ça peut être une bonne chose, estime notre consultant. Avec Christian Gourcuff ou Claude Puel, il pourrait énormément progresser… L’OM, c’est un autre contexte. Il peut être une vraie révélation, portée par tout un stade, comme il peut être sifflé par des supporters qui se demanderaient qui il est. Ou alors, si Clermont monte, pourquoi pas l’acheter et le prêter dans la foulée à son club d’origine... Parfois, il faut savoir sacrifier une saison pour être encore meilleur ensuite. » A Grbic d’avoir, lui aussi, le nez creux.