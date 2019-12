Dans son édition de ce vendredi 13 décembre, le quotidien sportif français L'Equipe publie une enquête selon laquelle l'attaquant congolais Silas Wamangituka utiliserait une fausse identité. Révélé en Ligue 2 au Paris FC la saison dernière (11 buts) et transféré l'été dernier au VfB Stuttgart pour la somme de 8 millions d'euros, le joueur se nommerait en réalité Silas Mvumpa Katompa, et ne serait pas né le 6 octobre 1999 mais un an plus tôt, le 6 octobre 1998. Des accusations formulées par Max Mokey Nza-Ngi, le président du club congolais du FC MK Etanchéité, où le mystérieux Silas évoluait à ses débuts. Le dirigeant assure que l'intéressé aurait quitté ses rangs pour rejoindre Alès, son premier club français, en 2018 de manière frauduleuse, sous le nom de Wamangituka.

Le PFC plaide la bonne foi



Ce doute sur l'identité du joueur expliquerait-il son exflitration vers la Bundesliga 2 l'été dernier ? Contacté par Le Parisien, le directeur général délégué du Paris FC, Fabrice Herrault, plaide la bonne foi. « Nous avons en notre possession tous les papiers nécessaires, notamment le passeport et le titre de séjour de Silas délivré par l’administration française qui montrent que nous avons collecté, comme pour tous les joueurs étrangers, les documents nécessaires à la rédaction de son contrat. Comme tous les clubs le font avec leurs joueurs étrangers, pas plus pas moins... Stuttgart a fait toutes les démarches ensuite et visiblement, ça n’a pas posé de problèmes puisque le joueur a bien été qualifié là-bas. Et quand on connaît la rigueur de l’administration allemande… »

Christian Nsengi : « On a entendu plein de choses »



Que penser de ce dossier ? Le sélectionneur de la RD Congo, Christian Nsengi-Biembe, admet dans les colonnes de L'Equipe que tout n’est pas clair comme de l'eau de roche dans le pedigree du joueur. « On a entendu plein de choses, notamment qu'il était demandeur d’asile politique. Mais aussi qu'il y a un problème d’identité. On attend. Une chose est sûre, on n'a jamais entendu parler de ce Silas Wamangituka au pays », explique le successeur de Florent Ibenge sur le banc des Léopards, parmi lesquels il n'a jamais convoqué l'attaquant, auteur cette saison de trois buts en deuxième division allemande.