Domino's Ligue 2 : Un ultime multiplex et plein d'enjeux !

La course aux Playoffs





Assuré de terminer 3ème, Troyes (qui accueille l’AC Ajaccio) attend désormais sereinement le deuxième tour des Playoffs. Mais avant cela, les Troyens auront tout le temps de décortiquer leur futur adversaire. Il s’agira du Paris FC (62 points), de Lens (60 points avec une différence de buts de +18) ou de Lorient (60 points, +9). Avec 2 unités d’avance sur les Sang et Or et les Merlus, les hommes de Mécha Baždarević semblent partir avec un avantage certain en recevant le Gazélec Ajaccio. Mais ils devront tout de même garder un œil attentif aux résultats de leurs deux poursuivants, respectivement en déplacement à Orléans et au Havre. Un succès face aux Ajacciens et le PFC recevrait automatiquement au Stade-Charléty le Playoff 1. Pour Lorient, 6ème avant cette ultime joute, il faudra évidemment prier pour un faux pas devant pour arracher un strapontin pour la phase éliminatoire...

Tension en bas !



De l’enjeu, il y en a également en bas de tableau. Si le Red Star est déjà condamné à évoluer à l’échelon inférieur la saison prochaine, Béziers n’a pas dit son dernier mot. Dix-neuvièmes avec 35 points, les Biterrois peuvent encore viser une place de barragiste. A condition de s’imposer face à Nancy dans un premier temps et de voir Sochaux (38 points) s’incliner face à Grenoble. Les Doubistes n’ont d’autre choix que de s’imposer pour se sauver. Mais ils dépendent aussi de leurs concurrents ajacciens (l'AC Ajaccio et le Gazélec ont chacun 39 points) pour ne pas à avoir subir la double confrontation des barrages.. Tout un programme ! Après une saison délicate, l’AJ Auxerre (40 points) devrait pouvoir s’en sortir, mais il ne faudra pas se manquer face à Valenciennes.

La fête à Metz !



Déjà sacré champion, le FC Metz accueille le Stade Brestois pour un match de gala, dans une ambiance qui s’annonce festive forcément... et sans suspense ! Mais le public attendu nombreux de Saint-Symphorien appréciera certainement le duel à distance des meilleurs buteurs. Habib Diallo (25 réalisations), par exemple, peut encore rejoindre Gaëtan Charbonnier (27) en tête du classement des buteurs. Le FC Metz peut aussi terminer cet exercice avec le titre de meilleure défense, propriété du Paris FC. Et deux passes décisives séparent Thomas Delaine (7 passes décisives) de Franck Honorat et Kévin Fortuné (9). Cette 38ème et dernière journée s’annonce intense, une fois de plus !



Le Top buts de la L2 avant cette dernière journée :