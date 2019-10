Nouveau joueur du Paris FC, Jérémy Ménez a porté chance au club de la capitale, qui a remporté son premier succès de la saison pour les débuts de son numéro 39 contre Troyes avant la trêve internationale (1-0).

Invité de RMC jeudi soir, Pierre Ferracci, le président du PFC, a évoqué les coulisses de l’arrivée surprise de l’international tricolore (24 sélections, 2 buts) chez le dernier de Ligue 2.

"J’ai proposé son nom à Mecha Bazdarevic (entraîneur du PFC, ndlr) et Pierre Dréossi (manager du club, ndlr). On s’est longuement posé la question. On a tenté le coup. Très franchement, au départ, je n’y croyais pas. Mecha Bazdarevic et Pierre Dréossi n’y croyaient pas. On a un petit peu cassé notre tirelire, avoue le dirigeant parisien. S’il montre qu’il a du talent sur le terrain, ça ne posera aucun problème. Il a aussi fait de gros efforts. Je pense que ça va réussir."