Quelle histoire en Ligue 1 ?

Depuis dix ans, quelques espoirs...

... et pas mal d'ennui

Le HAC a beau être le club doyen du football français, il n'en est pas pour autant un incontournable de l'élite. Ainsi, si les Normands enchaînent leur onzième saison de suite en Ligue 2, ils ont encore une belle marge avant d'égaler leur plus longue série d'absence :, avec un passage de quatre ans en DH (1966-1970) suivi d'une réintégration en D2 et encore d'une série de huit saisons en D3 (1971-1979). On se souvient du HAC dans les années 90, régulier dans sa lutte pour le maintien. Mais ses deux réapparitions dans les années 2000 se sont soldées par un retour d'ascenseur immédiat :S'il y a eu l'échec homérique en, aux tirs au but après un report de deux jours dus à divers incidents comme l'attaque du bus havrais, il y aurait eu encore une marche à passer ensuite face à Toulouse. C'est donc bien en, pour conclure la première saison de l'ambitieux président Vincent Volpe (successeur de l'historique Jean-Pierre Louvel) que le HAC est passé le plus près de la montée, avec uneface à Metz (54 contre 52), après un 5-0 final à peine trop juste face à Bourg-en-Bresse. Plus tôt, on peut noter aussi une sixième place en 2013.Le Havre n'a jamais réellement eu peur pour son avenir sur la dernière décennie, avec comme plus mauvais résultat une. Une seule autre fois, le HAC n'a pas terminé dans la première partie de tableau (12eme en 2014), mais tout a toujours tourné autour du ventre mou -(voir plus bas). Enfin, les Coupes n'ont jamais été la tasse de thé des Havrais depuis cet ancrage en Ligue 2 : six éliminations avant les 32emes de finale en Coupe de France, pas mieux qu'un huitième en 2013 et qu'un seizième en Coupe de la Ligue en 2010.