Dix statistiques marquantes de la saison de Ligue 2

- Niort-Paris FC (4-4) du 31 janvier dernier fut le match le plus prolifique de la saison en Ligue 2 avec 8 buts.



- Lorient a remporté le 1er titre de champion de son histoire en tant que club professionnel. Les Merlus avaient auparavant remporté le National en 1995 et la Coupe de France en 2002.



- 6 joueurs ont signé un triplé en Ligue 2 cette saison : Abdoulaye Sané, Adrian Grbic, Ibrahim Sissoko, Jessy Deminguet, Ronny Rodelin et Teddy Chevalier.



- 32 011 spectateurs ont assisté à la rencontre entre Lens et Lorient le 2 novembre dernier au stade Félix-Bollaert, soit la meilleure affluence de la saison en L2.



- Lorient (12 fois), Rodez (8 fois), Chambly (1 fois) et Le Mans (1 fois) sont les 4 équipes à avoir aligné un 11 de départ entièrement français au départ d’un match de Ligue 2 cette saison.



- La 15e journée de Ligue 2 a été la plus prolifique de la saison avec 32 buts inscrits, la 11e journée fut quant à elle la plus pauvre en buts cette saison (9).



- Tino Kadewere a inscrit 20 buts en championnat en 2019/20, c’est plus que tout autre joueur Ligue 1 et Ligue 2 confondues. Son ratio de 0.83 but par match (20 buts en 24 matchs) sur une saison est le meilleur sur les 10 dernières saisons pour un joueur à minimum 5 buts en L2.



- Maxime Spano, Jerome Mombris, Cyril Mandouki, Jonathan Rivierez et Thibault Jaques sont les 5 joueurs de champ qui ont pris part à toutes les rencontres de leur équipe en intégralité en Ligue 2 2019/20.



- Yann Boé-Kane (Le Mans) a marqué le 13 décembre dernier contre Orléans le but le plus rapide de la saison en Ligue 2 2019/20, après 20 secondes. Le but le plus tardif est l’œuvre d’Ousmane Kanté le 31 janvier dernier avec le Paris FC contre Niort (96:04).



- Lisandru Tramoni est le plus jeune joueur à avoir évolué en Ligue 2 cette saison, c’était avec Ajaccio face à Troyes le 21 décembre dernier (à l’âge de 16 ans et 8 mois). Son coéquipier Johan Cavalli est le joueur le plus âgé à avoir joué en L2 cette saison, à 38 ans et 5 mois contre Lorient le 7 mars. Il comptait déjà 14 matches de Ligue 2 à son actif lorsque Lisandru Tramoni a vu le jour le 18 avril 2003.