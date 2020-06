Disparition de Jean-Claude Hamel, l’ex-président de l’AJ Auxerre

La famille de l’AJ Auxerre est le football français en général sont en deuil. Jean-Claude Hamel, l’ancien grand président de ce club, s’est éteint ce mardi. Il avait 90 ans. La triste nouvelle a été communiquée par ses proches. Sur son site officiel, le club icaunais s’est dit très touché par cette annonce, pleurant la disparition « d’un des plus grands dirigeants du football français ». Et le terme n’est pas galvaudé au vu de tout ce que cet homme avait accompli, aux côtés de son ami de toujours Guy Roux et Gérard Bourguoin. Après Pape Diouf, c’est un autre ancien président de L1 qui s’en va en cette sombre année 2020.



Le Président Hamel décédé, l’AJA endeuillée.

La famille de Jean-Claude Hamel a la plus grande peine de vous annoncer le décès de M. Jean-Claude Hamel dans sa 91éme année. pic.twitter.com/ix2Vudn5qf

— AJ Auxerre (@AJA) June 2, 2020

Il incarnait la réussite de l'AJA

Hamel a été président de l’AJ Auxerre pendant quarante-six ans (entre 1963 et 2009). Il a bâti ce club, le faisant monter de la division d’honneur jusqu’à l’élite et la Coupe d’Europe. L’heure de gloire a été bien sûr l’année 1996, celle de l’improbable doublé. Il a aussi été en place lors de toutes les victoires en Coupe de France (1994, 1996, 2003 et 2005), ainsi que durant les belles campagnes continentales. Et, ce n’est peut-être pas qu’une simple coïncidence si le déclin du club, avec la descente en Ligue 2, a été consécutif à son départ. L’AJA a mis en place un registre de condoléances dès mercredi à l’Abbé-Deschamps afin que les fans et les suiveurs du club puissent exprimer leurs pensées à propos de Hamel et apporter leur soutien à la famille du défunt.