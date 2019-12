Discipline : Aulas prend deux matchs ferme

EXCLUSIONS

LIGUE 1 CONFORAMA

Quatre matchs de suspension dont un match avec sursis



Jean-Eudes AHOLOU (AS Saint-Etienne)



Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Conforama, Coupe de la Ligue BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 24 décembre 2019 à 0h00.



Abdoul-Kader BAMBA (FC Nantes)



Abdou DIALLO (Paris Saint-Germain)



Mamadou FOFANA (FC Metz)



Habib MAIGA (FC Metz)



Jacques-Alaixys ROMAO (Stade de Reims)



Téji SAVANIER (Montpellier Hérault SC)



15eme journée : RC Strasbourg Alsace – Olympique Lyonnais du 30 novembre 2019



Comportement d’après match de M. Jean-Michel AULAS, Président de l’Olympique Lyonnais



Quatre matchs de suspension dont deux matchs avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.



18eme journée : LOSC Lille – Montpellier Hérault SC du 13 décembre 2019



Comportement de M. Michel DER ZAKARIAN, Entraineur du Montpellier Hérault SC



Deux matchs de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

DOMINO’S LIGUE 2

Trois matchs de suspension



Félix EBOA EBOA (EA Guingamp)



Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Domino’s Ligue 2, Coupe de la Ligue BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 24 décembre 2019 à 0h00.



Charles PICKEL (Grenoble Foot 38)



Yohan ROCHE (Rodez Aveyron Football)



Ibrahim SISSOKO (Chamois Niortais)



POLICE DES TERRAINS



Usage d’engins pyrotechniques, jets d’objets et intrusion

LIGUE 1 CONFORAMA

16eme journée : FC Girondins de Bordeaux – Nîmes Olympique du 3 décembre 2019



Comportement des supporters du FC Girondins de Bordeaux : usage d’engins pyrotechniques et envahissement de terrain



Fermeture pour trois matchs dont deux matchs avec sursis du Virage Sud du Matmut Atlantique.



17eme journée : Montpellier Hérault SC – Paris Saint-Germain du 7 décembre 2019



Comportement des supporters du Montpellier Hérault SC : usage d’engins pyrotechniques, jet d’objet sur un joueur et utilisation de laser



Fermeture pour trois matchs de la tribune Etang-de-Thau du Stade de la Mosson.