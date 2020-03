Gardien

Défenseurs

Dans les buts, Benjamin Leroy participe pleinement à l’excellente saison de l’AC Ajaccio, à deux points de la tête après son succès face au leader lorientais (2-0). Aux commandes de la deuxième meilleure défense de Ligue 2, l’ancien Evianais a réussi 16 clean sheets depuis le début de saison.



En défense, le coriace gaucher serbe de Lens Aleksandar Radovanovic semble incontournable dans ce onze-type de L2, tout comme le jeune international malien de Troyes Boubakar Kouyaté (5 buts), même s’il n’a plus joué depuis fin janvier. On peut les associer à celui qui a rejoint l’été dernier Valenciennes, aujourd’hui meilleure défense du championnat (20 buts encaissés), et été appelé pour la première fois cet hiver en sélection algérienne : Maxime Spano-Rahou. Pour compléter ce quatuor, le Lorientais Vincent Le Goff, deuxième meilleur passeur de Ligue 2 (7 passes décisives), se charge du flanc gauche.



Milieux

Attaquants

Au milieu de terrain, un deuxième joueur de l’ESTAC, quatrième du classement,, qui s’est parfaitement adapté dans son nouveau club et occupe lui la première place du classement des passeurs (10 passes décisives). A ses côtés, le capitaine ajaccien(2 buts et 6 passes décisives) amène toute son expérience dans l’entrejeu, est l’ancien international Espoirs est indéboulonnable. Dans un registre (beaucoup) plus offensif,a réussi son retour à Lens, et il est d’ailleurs le meilleur buteur des Sang et Or avec 7 réalisations.Comment ne pas aligner un trio qui a compilé 52 buts depuis le début de saison ? Avec à la première place, le Zimbabwéen du Havre(20 buts), transféré à l’OL lors du mercato hivernal et prêté au club normand jusqu’à la fin de saison, puis l’épatant attaquant autrichien de Clermont(17 buts) et enfin, le Merlu(15 buts) qui, comme ses deux compères, également nés en 1996, réalise la meilleure saison de sa jeune carrière, et a déjà raflé deux trophées de joueur du mois.