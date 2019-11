Daniel Leclercq, ancien coach de Lens, est mort à l'age de 70 ans

Au moment de rejoindre les cieux, Daniel Leclercq reste encore et toujours le premier et le dernier coach du RC Lens à avoir soulever un titre de champion de France en 1998. On était encore à l’époque de la D1 et la France n’était pas encore championne du monde. Ce vendredi, celui qui était surnommé « le druide » s’est en allé après avoir succombé des suites d’une embolie pulmonaire à 70 ans. Ancien défenseur notamment du côté de l’OM avec qui il a décroché un titre de champion en 1971, Leclercq était un homme attaché au nord de la France et du club lensois. Champion de National avec Valenciennes en 2005, il avait quitté la métropole pour rejoindre la Martinique où il s’occupait notamment des stages de Raphaël Varane.

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la perte de l'un des nôtres. Joueur, entraîneur et figure emblématique du club, Daniel #Leclercq restera à jamais dans nos mémoires. C'est toute la famille sang et or qui témoigne de son soutien à ses proches.#rclens pic.twitter.com/moPtjTdNzD — Racing club de Lens (@RCLens) November 22, 2019