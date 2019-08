Chants homophobes à Nancy: Maracineanu soutient la décision de l’arbitre

La ministre des sports Roxana Maracineanu s’est exprimée ce vendredi soir sur son compte Twitter pour "adresser ses félicitations à Mehdi Mokhtari ainsi qu’au délégué de la LFP Alain Marseille".

J’adresse mes félicitations à l’arbitre Mehdi Mokhtari ainsi qu’au délégué de la @LFPfr Alain Marseille qui ont pris leurs responsabilités et décidé d’interrompre le match de football entre Nancy et Le Mans pour injures homophobes. C’est une première. Et une dernière, je l’espère