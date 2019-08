Chambly en plein rêve !

Alors que Le Mans est dernier, après une deuxième défaite en autant de journées du côté d’Auxerre (2-0), les deux autres promus sont sur le podium de la Ligue 2 ! Rodez, champion de National il y a trois mois, a pris un point précieux à Châteauroux (0-0) et se classe 3e avant les deux dernières rencontres de la journée. C'est surtout Chambly qui se retrouve sur le devant de la scène à la faveur d'une deuxième victoire de rang, en déplacement à Orléans (0-1).

C’EST FI-NI !!!



Deuxième victoire en deux matches !!! Victoire 1-0 à Orléans !!!



CHAMBLY EST MA-GIQUE !! ⚽️ — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) August 2, 2019

Le FC Chambly Oise avait eu beaucoup de réussite il y a une semaine, en battant Valenciennes (1-0) contre le cours du jeu, grâce à un penalty du défenseur Thibault Jaques. Cette fois-ci, les hommes de Bruno Luzi ont pleinement profité de l’exclusion de Cédric Cambon pour une faute aux abords de sa surface (32e). Dans la foulée, Florian David, le meneur de jeu des promus, a converti le coup franc en but, d’une frappe puissante de 20 mètres (34e).

Après une heure de résistance, les Picards ont donc pu savourer leur deuxième victoire et leur 2e place. "C’est clairement extraordinaire. On ne s’attendait pas à ça. On prend. Les matches vont être compliqués mais on est très, très contents. On vient d’en bas mais on espère que cela continuera", se réjouissait Florian David au coup de sifflet final, sur beIN SPORTS. Chambly tentera la passe de trois lors de la venue de Grenoble, vendredi prochain.