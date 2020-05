Catastrophe de Furiani : Un hommage prévu le 5 mai

Comme chaque 5 mai depuis 28 ans, la Corse aura le cœur lourd à l'heure de rendre hommage aux 19 personnes qui ont perdu la vie lors de la catastrophe de Furiani. Cependant, face à la crise sanitaire que traverse le monde depuis des semaines, l’hommage sera « allégé » cette année. Si d’habitude, plusieurs événements ont lieu tout au long de la journée afin de rendre hommage aux disparus (messe, rencontres amicales de football de jeunes, dépôts de gerbes à la stèle devant le stade), cette année, seule une messe en la mémoire des victimes aura lieu à 9h à la Paroisse Notre-Dame de Lourdes. Cette dernière sera diffusée en direct sur le compte Facebook du Collectif des victimes de la catastrophe de Furiani 05 mai 1992.

Un hommage sur les balcons

Afin de rendre un hommage digne de ce nom en pleine période de confinement, l’association « Corsica Turchina », propose aux habitants de Bastia de déployer drapeaux et banderoles aux fenêtres et balcons, et d'applaudir en mémoire des victimes, à 20h20, heure à laquelle la tribune Nord du stade de Furiani s’est effondrée juste avant le coup d’envoi de Bastia-OM, en demi-finale de la Coupe de France 1992.