Caen se rebiffe 

Trois semaines après son arrivée sur le banc caennais, Pascal Dupraz peut souffler un bon coup. Quand il a débarqué au chevet du Stade Malherbe début octobre, le club restait sur une série de quatre revers en championnat. Après deux matches nuls de rang pour stopper l’hémorragie, l’ancien coach de Toulouse a mené sa nouvelle équipe à la victoire, ce vendredi, pour le compte de la 12e journée de Ligue 2.

Tandis que Le Mans abandonnait sa lanterne rouge en tombant Niort (1-0), Caen s’est joué du Paris FC, nouveau dernier de la classe, avec pas moins de quatre buts inscrits (2-4). Une première cette saison. Voilà les Normands ainsi revenus au 16e rang. Pas si loin en somme d’un autre récent pensionnaire de l’élite, Guingamp, cantonné à la 12e position avec cinq unités de plus au compteur seulement. Et surtout une nouvelle défaite concédée à domicile devant Clermont (1-2).

Dans le haut de tableau, la bonne opération est à mettre au crédit de l’AC Ajaccio, vainqueur de Sochaux dans le Doubs (0-2) et désormais troisième du championnat, à deux points du leader lorientais et à hauteur de Lens, qui a partagé les points avec Nancy en Lorraine (0-0). Les Lionceaux, eux, se retrouvent quatrièmes, avec un point de plus au compteur que des Grenoblois victorieux à Auxerre (0-1) et des Ruthénois bourreaux de Chambly (2-0) à Toulouse. Un match qui a été retardé d’une demi-heure en raison de bouchons sur la rocade de la ville rose.