Caen: Pour Rui Almeida, "Malherbe est un grand club qui doit être en Ligue 1"

C'est à nouveau d'une page blanche, pour recomposer son organigramme suite aux départs du président Gilles Sergent et du duo d'entraîneurs Fabien Mercadal/Rolland Courbis, que repart le Stade Malherbe de Caen après la relégation en fin de saison du club normand en Ligue 2. Nouvel homme fort, Fabrice Clément, à peine est-il devenu le 27e président caennais, a intronisé cette semaine son nouveau coach en la personne de Rui Almeida, qui officiait il y a peu encore du côté de l'Estac.

Le technicien portugais a d'emblée affiché l'ambition légitime à ses yeux de l'exercice à venir : "Le SM Caen est un grand club qui doit être en Ligue 1, on va beaucoup travailler pour faire une bonne saison", a-t-il ainsi lancé, assurant de la cohérence du projet qu'il partage avec la nouvelle direction. "Je suis quelqu'un qui insiste beaucoup sur l'organisation et le travail. Nous sommes sur le même chemin avec les dirigeants du club." Sa méthode ? "Je n'ai pas de problème pour faire jouer un jeune de 18 ans titulaire. Le plus important c'est la qualité du joueur, qu'il soit au niveau des ambitions du club." La reprise de l'entraînement est fixée au mercredi 26 juin.