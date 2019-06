Ça reprend par Sochaux-Caen et Le Mans-Lens

Dans la foulée de la Ligue 1, c'est le calendrier de la nouvelle saison de Ligue 2 2019-2020 qui a été dévoilée ce vendredi par la Ligue de football professionnel (LFP).

Le calendrier 2019/2020 est disponible !



Recevez-le en exclu en tweetant @DominosLigue2 ➕ #CalendrierVOTRECLUB



️ Participez et tentez de gagner le Pack Premium : 3 x 2 places + 1 maillot ! pic.twitter.com/QOlMLr47MU — Domino's Ligue 2 (@DominosLigue2) 14 juin 2019

Et comme le veut la tradition, la Ligue 2 sera le premier championnat à reprendre le chemin des terrains. Quinze jours avant celle de Ligue 1 Conforama, la première journée est ainsi programmée le vendredi 26 juillet 2019, avec déjà plusieurs affiches attendues. A commencer par les deux relégués de l'élite, le Stade Malherbe de Caen, qui se déplacera à Bonal pour y défier le FC Sochaux, sous réserve du maintien du club doubiste sous le coup d'une mesure de rétrogradation en National 1 prononcée par la DNCG, et l'En Avant Guingamp qui accueillera à Roudourou le Grenoble Foot 38.

Parmi les promus, Le Mans FC accueillera d'entrée le RC Lens dans sa MMArena, Rodez Aveyron Football recevra l'AJ Auxerre et le FC Chambly Oise se frottera au Valenciennes FC.

La LFP précise qu'au cours de la saison, 3 journées ont été fixées en semaine : à savoir les 17e, 24e et 34e journées. Les 37e et 38e journées se dérouleront comme d’habitude en multiplex, respectivement le vendredi 8 mai 2020 et le vendredi 15 mai 2020.

La 1ère journée de L2 (vendredi 26 juillet)

FC Lorient - Paris FC

Le Mans FC - RC Lens

AC Ajaccio - Havre AC

AS Nancy Lorraine - US Orléans

Clermont Foot - Châteauroux

EA Guingamp - Grenoble Foot 38

FC Chambly Oise - Valenciennes FC

FC Sochaux-Montbéliard - SM Caen

Chamois Niortais - ESTAC Troyes

Rodez Aveyron Football - AJ Auxerre